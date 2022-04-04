Китайские компании договариваются о покупке российского газа в обход санкций, – Bloomberg

Основные китайские импортеры сжиженного природного газа пытаются наладить дополнительные поставки из российской федерации, чтобы воспользоваться падением цен из-за отказа российских энергоносителей в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Государственные компании, в том числе Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых грузов из России с большой скидкой. Некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских компаний, чтобы от их имени участвовать в торгах СПГ и скрыть свои планы закупок от иностранных правительств", – информирует издание.

При этом покупатели СПГ из Китая договариваются о поставках на двусторонних переговорах, чтобы оставаться неизвестными на спотовом рынке, и воздерживаются от закупки больших объемов сжиженного газа.

Поскольку для китайских компаний большинство площадок по торговле СПГ расположены за границей, китайские покупатели также избегают привлечения офисов за рубежом, чтобы не испытывать никаких потенциальных проблем с правительствами стран, где эти офисы расположены.

В то же время уточняется, что меньшие китайские покупатели СПГ пытаются получить кредитные гарантии от банков, чтобы купить дополнительные спотовые грузы из России, но большинство учреждений в Сингапуре не желают оказывать такую ​​поддержку.

Также читайте: Германия является основным препятствием для санкций против РФ, - Моравецкий