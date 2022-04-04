Новости • Агрессия России против Украины, Санкции против России, Война

Китайские компании договариваются о покупке российского газа в обход санкций, – Bloomberg

13 15549
Китайские компании договариваются о покупке российского газа в обход санкций, – Bloomberg
Основные китайские импортеры сжиженного природного газа пытаются наладить дополнительные поставки из российской федерации, чтобы воспользоваться падением цен из-за отказа российских энергоносителей в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Государственные компании, в том числе Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых грузов из России с большой скидкой. Некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских компаний, чтобы от их имени участвовать в торгах СПГ и скрыть свои планы закупок от иностранных правительств", – информирует издание.

При этом покупатели СПГ из Китая договариваются о поставках на двусторонних переговорах, чтобы оставаться неизвестными на спотовом рынке, и воздерживаются от закупки больших объемов сжиженного газа.

Поскольку для китайских компаний большинство площадок по торговле СПГ расположены за границей, китайские покупатели также избегают привлечения офисов за рубежом, чтобы не испытывать никаких потенциальных проблем с правительствами стран, где эти офисы расположены.

В то же время уточняется, что меньшие китайские покупатели СПГ пытаются получить кредитные гарантии от банков, чтобы купить дополнительные спотовые грузы из России, но большинство учреждений в Сингапуре не желают оказывать такую ​​поддержку.

Также читайте: Германия является основным препятствием для санкций против РФ, - Моравецкий

Топ комментарии

  • Oleg Demchenko
    Після війни варто вигнати сраною мітлою всі китайські компанії з українського ринку. А то вони то дороги тіпа будують то ще десь гроші стрижуть
  • Dust
    ця проблема льогко вирішується введенням додаткового 10-20% мита імпорту на китайські товари в США та Європу.

    що тоді узкопльоночні заспівають ?
  • Dima30
    Індія та Китай очікувано намагаються обходити санкції ,на їх рішення можуть вплинути тільки інші великі економіки ЕС,США та Японія.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости