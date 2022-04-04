РФ совершила 74 преступления против представителей СМИ, - Минкульт

По данным Генеральной прокуратуры Украины Россия совершила 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 - в отношении граждан других государств

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Министерства культуры и информационной политики.

По данным Генеральной прокуратуры Украины РФ совершила 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 в отношении граждан других государств: Великобритания - 5, Чехия - 2, США -2, Дания - 2, ОАЭ - 2, РФ - 2, Ирландия - 1, Швейцария – 1, Франция – 1, Литва – 1.

Среди журналистов погибли 18 человек (из которых 15 мужчин и 3 женщины), похищено 8 человек (4 мужчины и 4 женщины), получили ранения 13 человек, пропали без вести 3 человека, подверглись запугиваниям 15 журналистов. Кроме того, зафиксировано по меньшей мере 7 фактов обстрелов, которые привели к повреждению или уничтожению телебашен, ТРК. Зафиксировано 22 блокировки и кибератак на СМИ.

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В Киевской области пострадал 31 журналист, в Запорожской – 15, в г. Киев – 7, в Херсонской – 5, в Донецкой – 5, в АР Крым – 2, в Сумской – 2, в Одесской – 2, в Черниговской – 1, в Николаевской – 1, в Луганской – 1, в Кировоградской – 1, в Центральной Украине – 1.

"Украина сотрудничает с рядом международных правозащитных организаций и ежедневно информирует их о преступлениях российских оккупационных войск в отношении журналистов, которые в сверхчеловеческих условиях освещают события на передовом", - отмечается в заявлении.

"Сегодня каждый журналист является героем. Благодарны каждому, кто освещает события в Украине. Каждая смерть и каждое преступление против представителей средств массовой информации обязательно будут расследованы, а виновные – привлечены к уголовной ответственности", - отмечают в МКИП.