Действия российской армии в Киевской области - военное преступление, которое мир признает геноцидом, - Зеленский

Действия российской армии в мирных городах Киевской области будут признаны мировым сообществом геноцидом украинского народа, уверен Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Это военное преступление, которое мир признает геноцидом. То, что вы сегодня здесь находитесь и видите, что произошло, - мы знаем: тысячи людей убитых и подвергшихся пыткам, с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети - я думаю, что это и есть геноцид", - заявил Зеленский журналистам во время поездки в Бучу.

Он поблагодарил журналистов международных изданий, которые присоединились к нему в поездке.

"Мы очень хотим, чтобы вы показали миру, что происходило здесь, что делали российские военные, что делала Российская Федерация в мирной Украине", - подчеркнул президент.

Зеленский также выразил уверенность, что все военные преступники, причастные к убийствам и издевательствам над мирным населением на оккупированных РФ украинских территориях, будут привлечены к ответственности.

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"Я думаю, мы с вами не можем даже рассматривать возможность того, что чего-то не будет хватать на этот раз Европе или миру, не хватать, чтобы наказать преступников. Я не рассматриваю такого варианта, мы не дадим ни одного процента этому. Это не ситуация с теми другими альянсами, сейчас это - о жизни и о том, что люди убиты, замучены... Доказательств - миллион, поэтому все эти истории о том, что "давайте подождем, будет суд, он будет очень медленный" - мы будем давить максимально публично, как только мы можем... Не будем делать никаких пауз для того, чтобы найти всех преступников… И вы знаете, что это в принципе на пользу, я считаю, цивилизации: потому что если мы не найдем выхода цивилизованного, вы знаете наших людей – они найдут нецивилизованный", - заявил президент.