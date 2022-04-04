Резать без сожаления, как скот, - экс-игрок "Шахтера" эмоционально высказался в адрес российских захватчиков
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов эмоционально прокомментировал массовые военные преступления российских оккупантон на Киевщине, где они издевались и убивали мирных жителей.
Худжамов назвал происходящее геноцидом украинского народа и выступил за то, чтобы в Украине была создана специальная организация по примеру Моссада, которая мстила бы российским захватчикам за их преступления.
"Геноцид украинцев… Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми… Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была бы создана организация по примеру Моссада.
Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выбл#дков и радующихся награбленному жен. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, то я хочу быть в ней", - написал Худжамов на своей странице в Instagram.
Один из комментаторов сообщения отметил: "В этом и разница между нами... Мы - не они".