Резать без сожаления, как скот, - экс-игрок "Шахтера" эмоционально высказался в адрес российских захватчиков

Рустам Худжамов хочет, чтобы в Украине была создана организация по примеру Моссада.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов эмоционально прокомментировал массовые военные преступления российских оккупантон на Киевщине, где они издевались и убивали мирных жителей.

Худжамов назвал происходящее геноцидом украинского народа и выступил за то, чтобы в Украине была создана специальная организация по примеру Моссада, которая мстила бы российским захватчикам за их преступления.

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"Геноцид украинцев… Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми… Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была бы создана организация по примеру Моссада.

Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их выбл#дков и радующихся награбленному жен. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, то я хочу быть в ней", - написал Худжамов на своей странице в Instagram.

Один из комментаторов сообщения отметил: "В этом и разница между нами... Мы - не они".