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Чем дольше Россия затягивает переговорный процесс, тем хуже для нее, – Зеленский

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Чем дольше Россия затягивает переговорный процесс, тем хуже для нее, – Зеленский
Представителям Российской Федерации в переговорном процессе с Украиной следует "думать побыстрее", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже и для них, и в принципе для этой ситуации, для этой войны. Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили. И ежедневно находят людей в бочках, в погребах и так далее, задушенных и просто замученных. Поэтому я считаю, что им нужно, если есть чем думать, то думать быстрее", - сказал Зеленский журналистам во время поездки в г. Буча Киевской области.

В то же время он подчеркнул, что диалог является обязательным условием для завершения войны.

"Я считаю, что в любом случае на территории Украины точно будет мир. Украина не может жить в войне, потому что мы находимся в Европе, находимся в ХХІ веке, и мы стремимся к миру, и мы достойны его. И этот народ это показал, и Вооруженные силы это показали. Поэтому должен быть мир в нашем государстве. Мир не может быть без победы. Победа может быть в дипломатическом формате, параллельно с боевыми шагами нашей армии. Боевые шаги наша армия демонстрирует ежедневно, но это непросто. Мы не хотим потерять миллионы человек. Поэтому должен быть тот или иной диалог", - отметил президент.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Сириус
    Даже после Бучи, Ирпеня и многих других городов зеленский вместо того, чтобы поддерживать народ в борьбе с российской нечистью пытается опять договориться. У этого человека ни чести, ни совести, ни чувства просто банальной справедливости. Даже не понятно, есть ли у этого человека что-то нормальное и адекватное в голове и сердце. Я раньше критиковал Порошенко (правда хватило ума не голосовать за Зе), но теперь думаю зря. Надеюсь, что люди не забудут поведение зе. Когда люди так страшно умирают, борятся изо всех сил этот человек опять пытается посмотреть путину в глаза.
  • Роман Кокоровець
    боїшся що ЗСУ розіб'є кацапів і не встигнеш здати Україну ? як здав Херсон і Маріуполь .
  • Amber
    він себе бачить великим дипломатом , ну хіба не смішно ?

    запам'ятай Вова , зустріч із військовим злочинцем і головорізом ,
    це не дипломатія , а страх 😠
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