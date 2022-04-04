Перекладывание преступлений РФ на Украину является также частью вражеского плана, - Симмонс
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Похищение, пытки и казнь глав администраций, похоже, являются частью российского сценария, как и перекладывание этих преступлений на Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.
"Похищение, пытки, казнь отважных и решительных глав областных и местных администраций, даже их семей, похоже, является частью российского сценария. Перекладывание этих преступлений на Украину - также часть плана. Об этом надо кричать. И привлекать к ответственности", – подчеркнула дипломат.