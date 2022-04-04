В Житомирской области нет оккупационных войск и одновременно усиливается контроль за обращением с оружием, - председатель ОВА Бунечко

В Житомирской области враг был отброшен и по состоянию на 4 апреля российских оккупационных войск на территории области нет.

Об этом в своем telegram сообщает глава Житомирской ОВА, информирует Цензор.НЕТ

Виталий Бунечко подчеркивает, что с 24 февраля жизнь украинцев разделилась на "до" и "после" и за это время большое количество людей пережило потерю близких, уничтожение домов, разлуку с родными, переезд в неизвестность.

"Война унесла мирную жизнь и создала в сердце глубокую пустоту. Однако каждый новый день и ВСУ приближают нас к победе. На Житомирщине враг был отброшен, и на сегодняшний день российских оккупационных войск на территории нашей области нет. Они ушли из северных громад, оставляя за собой не только технику, но и "собственный" след, минуя мирные дома. Но война еще не завершилась. Мы победим! Слава Украине!", - отмечает глава Житомирской ОВА.

Кроме этого, решением Совета обороны Житомирской области на территории области усиливается контроль за обращением с огнестрельным оружием. Передвижение в населенных пунктах с оружием разрешается только тем, кто находится при исполнении служебных обязанностей (несет дежурство, патрулирует в соответствии с приказами командования). В других случаях оружие личного состава должно оставаться в специально оборудованных для его хранения местах. Командирам подразделений Сил территориальной обороны ВСУ и руководителям добровольческих формирований территориальных громад необходимо усилить контроль за использованием огнестрельного оружия.

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