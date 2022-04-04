Австрия не поддержит санкции ЕС в отношении российского газа
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Австрия не будет поддерживать эмбарго Евросоюза на поставку российского газа.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг. По его мнению, у ЕС есть другие варианты усиления карательных мер против правительства Путина.
Таким образом, австрийский чиновник подтвердил предыдущую позицию руководства этой страны относительно призывов прекратить торговлю энергоресурсами с Россией.
Как отмечает Bloomberg, хотя Австрия является одним из крупнейших производителей зеленой энергии, на газ приходится примерно четверть потребностей энергии. Импорт газа из России составляет 80% поставок газа в Австрию.