Австрия не поддержит санкции ЕС в отношении российского газа

Австрия не будет поддерживать эмбарго Евросоюза на поставку российского газа.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг. По его мнению, у ЕС есть другие варианты усиления карательных мер против правительства Путина.

Таким образом, австрийский чиновник подтвердил предыдущую позицию руководства этой страны относительно призывов прекратить торговлю энергоресурсами с Россией.

Как отмечает Bloomberg, хотя Австрия является одним из крупнейших производителей зеленой энергии, на газ приходится примерно четверть потребностей энергии. Импорт газа из России составляет 80% поставок газа в Австрию.

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