Удар по экономике РФ должен быть пропорционален беспрецедентной жестокости России, - Метсола

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявляет о необходимости разработать стратегию, реализация которой ударит по российской экономике пропорционально беспрецедентной жестокости войны, которую против Украины ведет Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина борется за наши ценности в самых невозможных условиях, и мы должны их поддержать. Именно это значит, что мы немедленно должны принять новый пакет сильных санкций. Мы должны преследовать тех, кто играет роль в поддержке Путина и закрыть еще существующие дыры (в уже существующих санкциях). Олигархи Путина и все члены его политической партии не должны найти места, чтобы скрыться", - подчеркнула она во время пленарного заседания Европарламента.

По ее словам, в ЕС "должны начать работать над стратегией, чтобы сделать это незаконное вторжение самой дорогой ошибкой, которую Кремль когда-либо совершил".

"Удар по российской экономике должен быть пропорционален беспрецедентной жестокости, которую мы видим. Наши компании должны искать другие места для роста, и это мы будем поддерживать. Европа должна ускориться в реализации политики нулевой зависимости от Кремля, и вся Европа – от поставок российских энергоносителей, мы должны ввести обязательное для выполнения эмбарго (на энергоносители) и остановить косвенное финансирование этих бомб", - добавила Метсола.

Также Президент Европарламента высказалась за еще большую поддержку Украины.

"Это значит - логистическая помощь, больше гуманитарной помощи и больше военного оборудования, которое Украине крайне необходимо. Они борются за нас и ожидают нашей помощи", - подытожила она.

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