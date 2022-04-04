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Байден о зверствах оккупантов в Буче: "Это военное преступление"

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Байден о зверствах оккупантов в Буче: "Это военное преступление"
Президент США Джо Байден считает зверства, которые совершали российские оккупанты в Буче, военным преступлением, но не геноцидом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос журналистов, являются ли преступления российских оккупантов в Буче геноцидом, Байден сказал: "Нет. Я думаю, что это военное преступление".

"Вы можете помнить, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Ну, правда, вы видели, что произошло в Буче. Он военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать предоставлять Украине оружие, необходимое для продолжения борьбы, и мы должны получить все подробности, чтобы состоялся суд над военными преступлениями. Этот парень жесток, и происходящее в Буче возмутительно, и все это видели", - сказал президент США.

Также Байден заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    разница в том что мир не одупляет с кем имеет дело - они всё говорят о пушкиных толстых и достоевских.... а они имеют дело с самой кровожадной безсмысленной недонацией в мире АЛЁ ГАРАЖ БИДОН ОЧНИССЬЬ
  • Rostyslav Komarnytsky
    Напевне розвідка ще не показала Байден кацапську методичку, написану одним відомим пропагандонм-політтехнологом, де писані рекомендації є керівництвом до здійснення саме геноциду саме українців, саме як нації.
  • Cinichny Bandera
    що? зачекаємо на визволення Маріуполя, щоб Байден роздупився?
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