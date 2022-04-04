Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 4 апреля

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 4 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Идут сороковые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает нести потери в ходе полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. За все время российско-украинской войны, с 24 февраля этого года, представители военного командования Вооруженных сил Российской Федерации лишь дважды оглашали потери личного состава группировки войск, ведущей боевые действия на территории нашего государства.

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Несмотря на так называемое "официальное" российское количество потерь периодически становится известно о потерях отдельных частей и подразделений оккупантов. По имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камышин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, вернувшихся в пункты постоянной дислокации, составили 40% личного состава, вооружения и военной техники. Как следствие, значительная часть военнослужащих, которым удалось вернуться, пытается уволиться.

Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск. В частности, медицинский персонал центральной районной больницы в Глушково Курской области переведен на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля с территории Сумской области в это лечебное учреждение поступило около 100 раненых оккупантов.

В городе Изюме из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы.

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На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Пологи военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении больницы остались раненые оккупанты.

Имеющиеся утраты офицерского состава российское военное управление пробует восполнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в Военной академии связи в Санкт-Петербурге осуществляется срочная подготовка офицеров к замещению должностей в боевых воинских частях.

На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Продолжается ликвидация последствий деятельности российских оккупационных войск.

На Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию Российской Федерации.

На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия. Вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах. Захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждению их к инженерному оборудованию позиций. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантом территории.

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