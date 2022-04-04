Кличко просит киевлян воздержаться от возвращения домой еще как минимум неделю

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы, желающим вернуться в Киев, с просьбой воздержаться от этого, по крайней мере, неделю. А также призвал не возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона "Мы сильны вместе".

Столица оказывает необходимую помощь жителям пострадавших от российских оккупантов пригородов. В частности – Ирпеня, Бучи, Гостомеля и Бородянки.

"Мы помогаем пригородам Киева гуманитарной помощью. Предоставляем все необходимое. Также вывезли многих людей из Ирпеня, Бучи, Гостомеля и Бородянки. Кто-то из них остается в Киеве. Здесь они получают, в частности, и психологическую помощь. Тем, кто хочет поехать на запад страны, помогаем отправить туда", – сказал Кличко.

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Также мэр столицы призвал жителей столицы, желающих вернуться в Киев, воздержаться от этого по крайней мере на неделю. А также призвал не возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева.

"Во-первых, в Киевской области сейчас действует круглосуточный комендантский час. Также в городах возле столицы, где продолжаются бои, обнаруживают большое количество взрывоопасных предметов. Которые могут представлять большую угрозу. Не исключаем мы и вероятности ракетных обстрелов. Да, наши силы ПВО работают на отлично. Но все может произойти. Поэтому прошу людей немного подождать и не возвращаться", - отметил Кличко.

Как сообщалось, Киев постепенно возвращается к привычной жизни. Так, с каждым днем ​​растет количество работающих магазинов, кафе и других заведений. С сегодняшнего дня возобновил сообщение через Южный мост столичный метрополитен.