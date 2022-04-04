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США инициируют исключение России из Совета ООН по правам человека

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США инициируют исключение России из Совета ООН по правам человека
Соединенные Штаты будут инициировать перед Генассамблеей ООН исключение России из Совета по правам человека (СПЧ).

Об этом во время визита в Румынию заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после обнародования фактов массового убийства гражданских лиц в Буче. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Участие России в Совете по правам человека – это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пора, чтобы Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за ее исключение", - отметила она, выразив желание, чтобы голосование состоялось уже на этой неделе.

Постпред США также напомнила, что за резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины" в конце марта проголосовало 140 стран, а накануне 141 страна приняла резолюцию "Агрессия против Украины". В общей сложности Генассамблея насчитывает 193 члена.

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"Мое послание к тем 140 странам, которые мужественно выступили вместе: кадры из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы сейчас подкрепили наши слова действиями", - сказала Томас-Гринфилд.

Решение об исключении страны из СПЛ за постоянные грубые и систематические нарушения прав человека Генассамблея должна принимать двумя третями голосов.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
  • Перехватчик
    Pan Doktor


    @pan_dok

    ·
    3 апр.



    "Русские солдаты не могли такого сделать!"
    Алло, идиот. У вас менты людей швабрами насилуют. Тех, которые уже в тюрьме сидят и никому не угрожают. Для развлечения насилуют.
    Отмороженные рашисты.
  • Юрій Вінгорськи
    З ООН, зовсім, за російським воєнним корабльом
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