Наихудшая ситуация в Бородянке, - Венедиктова о зверствах оккупантов на Киевщине
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Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что наихудшая ситуация по количеству жертв на Киевщине - в Бородянке.
Об этом она сообщила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"На самом деле относительно людей наихудшая ситуация по жертвам - в Бородянке. Я думаю, что мы будем говорить еще отдельно о Бородянке", - отметила она.
В то же время, добавила Венедиктова, не стоит забывать и о других регионах, которые благодаря ВСУ были освобождены.