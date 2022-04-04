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Наихудшая ситуация в Бородянке, - Венедиктова о зверствах оккупантов на Киевщине

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Наихудшая ситуация в Бородянке, - Венедиктова о зверствах оккупантов на Киевщине
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что наихудшая ситуация по количеству жертв на Киевщине - в Бородянке.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле относительно людей наихудшая ситуация по жертвам - в Бородянке. Я думаю, что мы будем говорить еще отдельно о Бородянке", - отметила она.

В то же время, добавила Венедиктова, не стоит забывать и о других регионах, которые благодаря ВСУ были освобождены.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Виктор Коцяруба
    хтів лайкнути, та зіншого боку, бридко дивитись на це мерзенне створіння
  • JleXa BaCuJl6eB
    А впереди Мелитополь, Брдянск, Энергодар, Херсон , Мариуполь.
    Страшно даже подумать ,что там творится.
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