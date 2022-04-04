Концерн РРТ отключил вещание "Прямого" и "5 канала"

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил вещание телеканалов "Пятый" и "Прямой".

Об этом говорится в заявлении телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"Решение об отключении совершенно и однозначно незаконно, поскольку не существует ни одного документа, который бы давал основания концерну РРТ ночью отключать телеканалы от вещания. Нет никакого решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания — единственного органа, который имеет право принимать решение по эфиру телеканалов. СНБОУ ранее, кстати, заявляло, что не имеет полномочий закрывать каналы", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что с первого дня полномасштабного российского вторжения включились в информационную защиту Украины.

"У нас есть все основания полагать, что имела место незаконная ночная диверсия по отключению вещания, ответственность за которую несет директор концерна РРТ Кирилл Данилов.", - добавили они.

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Примечательно, что ранее Кирилл Данилов руководил телекомпанией "Приват ТВ Днепр" ("9 канал"), которая входит в медиа империи олигарха Игоря Коломойского. информационного пространства", - подчеркнули журналисты.

Коллектив телеканалов обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции Украины по поводу незаконных действий команды Коломойского во власти и их возможном подыгрывании россии, потому что такие действия нарушают принцип единства.

"Рассчитываем, что глава государства даст надлежащую оценку действиям концерна и защитит право журналистов, профессионально воюющих на информационном фронте, на профессию и свободу слова. Требуем от Концерна РРТ прекратить нарушение закона и немедленно возобновить вещание телеканалов Пятого и Прямого. Руководителя Концерна Правительство должно немедленно отстранить от должности", - подытожили журналисты.

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