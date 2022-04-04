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Российские десантники бросили своего раненого командира под Киевом. ФОТО

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Российские десантники во время боев под Киевом бросили умирать раненого командира.

Об этом в фейсбуке сообщил Антон Колумбет, передает Цензор.НЕТ.

Российские десантники бросили своего раненого командира под Киевом 01

"Он был командиром, и, скорее всего, имел серьезную привязанность личного состава. Иначе его просто бросили бы на месте. Но его тянули - долго, очень долго. Бесконечно долго по меркам ночного ада, который тогда устроила элитным российским десантам обычная украинская пехота.

Сначала его тянули на импровизированных носилках из доски и двух калашматов. Потом положили на обычную садовую тачку и покатили – по камням, ухабам и битой дороге. Ему было очень больно.

Его замотали как смогли, наскоро, в темноте, и только тогда увидели, что, кроме головы и тела, у него пробиты ноги. И тогда его бросили медленно умирать на этой тачке. Подложили ему под голову подушку, словно извинились. Бросили и пошли ловить огонь наших войск, улепетывая. А он остался доходить в холодную ночь. Он хотел пить, ему было страшно и ему было очень больно.

Недостаточно больно", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Сподіваюсь, падло подохло?
    А то я ******** історії зі щасливим завершенням!
  • Старый зольдат
    Русоскотинка сваих не брасает.
    Сдохните, твари.
  • Хроники Хаоса
    Наверное его ещё и ограбили перед бегством.
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