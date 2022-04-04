Россия готовится оккупировать Харьков, - Минобороны
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.
"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировку Объединенных сил и овладеть Харьковом. Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины...
Противник усиливает группировку войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах. Делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва", - отметил он.
Также оккупанты налаживают маршруты логистического обеспечения группировок войск, создают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также осуществляют подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.