Россия готовится оккупировать Харьков, - Минобороны

Российские оккупанты готовят наступательные действия, чтобы захватить город Харьков.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировку Объединенных сил и овладеть Харьковом. Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины...

Противник усиливает группировку войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах. Делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва", - отметил он.

Также оккупанты налаживают маршруты логистического обеспечения группировок войск, создают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также осуществляют подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

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