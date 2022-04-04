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Сработает только грубость: Великобритания будет работать с союзниками над жесткими санкциями

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Сработает только грубость: Великобритания будет работать с союзниками над жесткими санкциями
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что будет работать с союзниками, чтобы запретить российским кораблям заходить в западные порты, разделаться с российскими банками и согласовать договоренности о четком графике отказа от энергоносителей России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Дело в том, что грубость - единственный подход, который сработает. Путин пошел на эскалацию этой войны. Такой подход является жизненно важным для того, чтобы он проиграл в Украине и чтобы мы увидели полный вывод российских войск", - подчеркнула она.

По словам Трасс, нужно восстановить полную территориальную целостность Украины.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-черговий респект...
  • Sergey Yatcenuk
    Только мне показалось то что Великобритания стала активней вплане санкций и действий чем США?
  • Elena Zhmariova
    Реинкарнация Тэтчер. А Джонсон - реинкарнация Черчилля.
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