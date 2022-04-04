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Отправляйте снимки российских убийц. Технологии позволяют найти каждого, - Федоров призвал помочь найти россиян, совершавших зверства в Буче. ФОТО

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Министр цифровой трансформации Федоров утверждает, что большинство россиян-убийц, совершавших зверства в Буче, Гостомеле, Ирпене, уже найдены с помощью искусственного интеллекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, Михаил Федоров в своем Telegram опубликовал фото офицера спецназа армии РФ Артема Лазарева, отправляющего награбленное своей семье.

Отправляйте снимки российских убийц. Технологии позволяют найти каждого, - Федоров призвал помочь найти россиян, совершавших зверства в Буче 01

"Они грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле… И после этого отправляли все награбленное своим семьям. Их лица зафиксировала камера в офисе службы доставки в Беларуси. Большинство этих убийц уже найдено благодаря искусственному интеллекту. Еще сотни фотографий и видео с лицами сейчас в обработке. Будет найден каждый, кто убивал ни в чем неповинных украинцев у нас дома", - пишет Федоров.

Также глава Минцифры обратился ко всем жителям Киевской области, к жителям Бучи, Ирпеня, Гостомеля.

"Отправляйте сюда @ruskie_vbyvtsi фото/видео убийц российской армии, поднимайте камеры наблюдения, которые успели зафиксировать их лица, поднимите видео и фотографии, которые удалось сделать. Мы никогда этого не простим. Технологии позволяют найти каждого", - призвал Федоров всех украинцев приобщиться к поиску россиян-убийц.

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Топ комментарии

  • A rt fb16bfd9
    Публицист Александр Невзоров:

    «В Буче обнаружены новые залежи трупов. Эта война разрушит все мифы о «русском солдате». Первым рухнет миф под названием «Василий Теркин». С этим образом прощаться будет больновато. Но кто же виноват, что вы бездумно и послушно заглотили эту фальшивку?

    «Теркин» - это изощренная, особо успешная пропаганда совкового изготовления. Она стала частью «культурного кода». Если бы не война в Украине, «Теркин» в этом «коде» прожил бы еще долгие годы. Теперь с «Василием» придется прощаться.

    Харьков, Мариуполь, Буча - открыли истинное лицо русского солдата. Вряд ли оно сильно изменилось с «теркинских» времен. ВСЕМ, кто хочет понять суть происшедшего в Буче. Очень рекомендую прочесть знаменитые мемуары ветерана Второй мировой Леонида Рабичева «Война все спишет». Читать больно, тяжело и блевотно. Впрочем, правда всегда штука безрадостная».
  • Aut Ogen
    Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.

    ▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

    ▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

    ▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

    ▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

    ▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

    ▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

    ▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

    ▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

    ▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

    ▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

    ▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

    ▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515

    ▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

    ▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

    ▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731

    ▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

    Просим передать данную информацию СБУ. А мы продолжаем собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.

    Данные и подробности также читайте тут

    Информацию приводим и на английском языке

    @Hajun_BY
  • Max Skall
    В связи с большими потерями личного состава в 35 и 36 общевойсковых армиях, проведение парада в Восточном военном округе под угрозой срыва. Так, в ходе боев на территории Украины воинские части - запланированные участники будущего парада, по состоянию на апрель месяц имеют следующие потери: в 35 общевойсковой армии: полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 38 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, Екатеринославка); батальонная тактическая группа из состава 69 отдельной бригады прикрытия (в/ч 61424, Бабстово) потеряла больше 50% личного состава; батальонная тактическая группа из состава 64 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, Князе-Волконское) потеряла более 60% личного состава и была выведена на территорию Белоруссии для восстановления. Тяжело ранен заместитель командира бригады; в 36 общевойсковой армии: две батальонные тактические группы из состава 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из белее чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести. Командира бригады полковника Медведева Юрия переехали танком; реактивный артиллерийский дивизион 30 артиллерийской бригады (в/ч 62048, Улан-Удэ), в боевых действия на территории Украины потерял более половины личного состава. Командир дивизиона пребывает в тяжёлом состоянии в Гомельском областном клиническом госпитале (Беларусь). Местным врачам пока не удаётся вытянуть осколок с бедра командира дивизиона поскольку существует риск ампутации ноги; полностью уничтожена батальонная тактическая группа из состава 5 отдельной танковой бригады (в/ч 46108, Улан-Удэ). Руководство воинских частей в пунктах постоянной дислокации не может собрать даже сводные парадные коробки, которые уже формируются не только из мужчин, но и из женщин военнослужащих.
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