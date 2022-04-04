Отправляйте снимки российских убийц. Технологии позволяют найти каждого, - Федоров призвал помочь найти россиян, совершавших зверства в Буче. ФОТО

Министр цифровой трансформации Федоров утверждает, что большинство россиян-убийц, совершавших зверства в Буче, Гостомеле, Ирпене, уже найдены с помощью искусственного интеллекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, Михаил Федоров в своем Telegram опубликовал фото офицера спецназа армии РФ Артема Лазарева, отправляющего награбленное своей семье.

"Они грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле… И после этого отправляли все награбленное своим семьям. Их лица зафиксировала камера в офисе службы доставки в Беларуси. Большинство этих убийц уже найдено благодаря искусственному интеллекту. Еще сотни фотографий и видео с лицами сейчас в обработке. Будет найден каждый, кто убивал ни в чем неповинных украинцев у нас дома", - пишет Федоров.

Также глава Минцифры обратился ко всем жителям Киевской области, к жителям Бучи, Ирпеня, Гостомеля.

"Отправляйте сюда @ruskie_vbyvtsi фото/видео убийц российской армии, поднимайте камеры наблюдения, которые успели зафиксировать их лица, поднимите видео и фотографии, которые удалось сделать. Мы никогда этого не простим. Технологии позволяют найти каждого", - призвал Федоров всех украинцев приобщиться к поиску россиян-убийц.

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