Стали известны данные оккупантов-мародеров, которые пересылали награбленное в Украине в Россию. СПИСОК

Журналисты опубликовали данные российских оккупантов, которые оформляли доставку награбленных в Украине вещей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря небезразличным людям мы получили значительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.

Нам известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область)", – говорится в сообщении.

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По данным журналистов, за 2 апреля, оккупанты сдали на отправку в мозырьскую службу доставки более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть - краденые.

Опубликованы данные наиболее отличившихся, отправивших от 50 до 450 кг, в том числе краденых у гражданских украинцев вещей.

▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг, крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг одежды. Телефон: +79243830515

▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Телефон: +79137976731

▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

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