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На Волыни силы ПВО сбили воздушную цель

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На Волыни силы ПВО сбили воздушную цель
В Волынской области в Маневицком районе противовоздушная оборона сбила воздушную цель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Сообщается, что, по предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель, обломки упали на здание одного из населенных пунктов.

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Отмечается, что, к счастью, никто не пострадал. Сейчас работают специалисты.

Ранее сообщалось, что на Волыни силы ПВО уничтожили вражескую ракету.

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  • Y.M. Z.
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  • omelyan k
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  • omelyan k
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