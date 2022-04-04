Враг совершил одну атаку на Восточном направлении, потерял до 30 солдат, 2 танка, 2 пушки, - ОТУ "Схід"
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4 апреля в районе оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "Потери врага составили: личного состава – до 30; танков – 2; БТР – 3; Д-30 – 2; минометных расчетов – 1.
Каждый день сопротивления украинского народа, каждый день обороны позиций наших защитников приближает нас к победе. Да, нашим воинам нелегко, ведь почти каждый день оккупанты наносят удары тяжелой артиллерией и авиацией. Однако защитники держат оборону, ведь знают, что за их плечами вся Украина".