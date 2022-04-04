Франция высылает около 30 российских дипломатов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Франции.
"Сегодня вечером Франция решила выдворить многих российских сотрудников с дипломатическим статусом во Франции, деятельность которых противоречит нашим интересам безопасности. Эта акция является частью европейского подхода. Нашей главной ответственностью всегда является обеспечение безопасности французов и европейцев", - говорится в заявлении.
По информации телеканала BFMTV, речь идет об объявлении персонами нон грата около тридцати человек с дипломатическим статусом.
В МИД РФ уже пообещали ответ на решение Франции, сообщает российское издание РИА Новости. В то же время официально о нем еще не объявили.
За несколько часов перед этим МИД Германии объявил о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По данным СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства РФ.