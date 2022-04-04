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Франция высылает около 30 российских дипломатов

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Франция высылает около 30 российских дипломатов
Франция вслед за Германией собирается выдворить около тридцати российских дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Франции.

"Сегодня вечером Франция решила выдворить многих российских сотрудников с дипломатическим статусом во Франции, деятельность которых противоречит нашим интересам безопасности. Эта акция является частью европейского подхода. Нашей главной ответственностью всегда является обеспечение безопасности французов и европейцев", - говорится в заявлении.

По информации телеканала BFMTV, речь идет об объявлении персонами нон грата около тридцати человек с дипломатическим статусом.

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В МИД РФ уже пообещали ответ на решение Франции, сообщает российское издание РИА Новости. В то же время официально о нем еще не объявили.

За несколько часов перед этим МИД Германии объявил о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По данным СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства РФ.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Хай в літак до тих дипломатів, закинуть ще діток і жінку виродка пєскова.
  • Aleks Sun
    А Макрон вже дозвіл у ***** по телефону отримав на таке самоуправство?
  • irenka ko
    Ну, не дипломатів, а шпигунів. Но то таке, так вам і треба.
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