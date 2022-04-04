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Зверства в Буче – это только верхушка айсберга, - Кулеба

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Зверства в Буче – это только верхушка айсберга, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "ужасы, которые мы видели в Буче, - это лишь верхушка айсберга всех преступлений, совершенных до сих пор российской армией" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам Кулебы, зверства оккупантов требуют серьезных санкций от стран G7 и Евросоюза.

Кулеба призвал ввести "строгие" санкции против России, а также требовал исключения России из Совета ООН по правам человека.

"Запад продолжает подпитывать российскую машину войны платежами за энергоносители, все еще продолжающейся торговлей между Россией и западными странами, финансовыми транзакциями, которые проводят до сих пор не отключенные от SWIFT российские банки", - подчеркнул министр.

"Могу без преувеличения, с большим сожалением сказать, что ситуация в Мариуполе намного хуже по сравнению с тем, что мы увидели в Буче и других городах, селениях и селах вблизи Киева", - сказал глава МИД.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Скажіть мені, хтось здивований злочинам русні ?
    Це ж було уже.
    Історики точно не здивовані.
  • Мир Філ
    ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
    ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
    ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
    ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
    СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
  • Ted 7b76f4bb
    Оце правда.
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