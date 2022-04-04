Новости • Война

Статья "Что Россия должна сделать с Украиной" является одним из доказательств для будущего трибунала, – Зеленский

18 22430
Статья "Что Россия должна сделать с Украиной" является одним из доказательств для будущего трибунала, – Зеленский
Статья "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованная агентством "РИА Новости", является одним из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников.

Об этом сказал, выступая на видеосвязи в парламенте Румынии, Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это - не просто текст. Это - одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников", - сказал он.

По словам Зеленского, "в статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами. Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что "гибель наибольшего количества наших людей в войне только приветствуется".

"Я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они бы сделали то, что сделали в Буче - но на всей территории Украины", – заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РИА "Новости" опубликовало статью "Что Россия должна сделать с Украиной?" с призывами к "деукраинизации" и уничтожению нашего нацсознания. СКРИНШОТ

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Y.M. Z.
    То трибунал чи майбутні "гаранти безпеки"? Пане Зеленський, вам би визначитися вже, га?

    І, до речі, що було сьогодні з голосом і інтонацією Зеленського, коли він відповідав на питання у Бучі?
  • Saskia Jansen
    В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
    ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
    Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
    Ми маємо їй у цьому допомогти!

    Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
    але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
    Kviatkovskyi Viktor
    - ...і безукраїнський.

    .
    Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
    Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
    А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
    Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
    Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
    Джон Сміт
  • Дмитрий Сириус
    Честно говоря это фарисейство со стороны зеленского. С одной стороны говорит правильно (наверное у него хороший спич-райтер), а с другой стороны пытается договориться и решить с путиным вопросы лично, заглянув ему в глаза, пытается ввести цензуру, прекращая вещание каналов и говоря "некоторые в соц. сетях считают...", преуменьшая мнение большинства.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости