Украинские силы на Донбассе отразили 7 атак врага - уничтожено 7 танков, 8 единиц бронетехники, 3 артсистемы, - штаб ООС
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На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - отмечается в сообщении.