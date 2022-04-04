В освобожденной Буче в детском санатории обнаружена пыточная с пятью убитыми, - Офис генпрокурора. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.
"Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили пыточную в городе Буча. В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со связаными руками. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур Киевщины расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Принимаются меры по установлению событий каждого военного преступления и лиц, причастных к российской агресии с целью привлечения их к ответственности.