В освобожденной Буче в детском санатории обнаружена пыточная с пятью убитыми, - Офис генпрокурора. ФОТО

Тела пятерых замученных мужчин обнаружены в подвале детского санатория в освобожденном городе Буча Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

"Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили пыточную в городе Буча. В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со связаными руками. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур Киевщины расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Принимаются меры по установлению событий каждого военного преступления и лиц, причастных к российской агресии с целью привлечения их к ответственности.