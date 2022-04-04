Рашисты грабят заводы и крадут сельхозтехнику в Мелитополе, - мэр Федоров

Российские оккупанты расхищают имущество заводов во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом в видеообращении сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начали вывозить оборудование мелитопольских заводов. Крадут сельхозтехнику, оборудование и вывозят в Крым, в Джанкой", - отметил он.

По словам Федорова, это доказательство того, что оккупанты пришли на территорию Мелитополя ненадолго, и главное для них – личное обогащение.

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