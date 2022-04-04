Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ во главе с Арахамией
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В состав делегации вошли также министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Кроме того, в качестве экспертов делегации в ее состав включены юрист-международник Александр Малиновский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр Чалый.
Членами делегации (по согласию) утверждены народные депутаты Украины Андрей Костин (фракция "Слуга народа"), Дмитрий Лубинец (группа "За будущее") и Рустем Умеров (фракция "Голос").
Читайте на "Цензор.НЕТ": Архамия о переговорах с РФ: Россия устно согласилась с предложениями Украины, кроме вопроса оккупированного Крыма
Менять состав делегации уполномочен ее руководитель по согласованию с министром иностранных дел Украины. Глава делегации также может привлекать к обеспечению работы работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с руководителями), научных советников и экспертов.
Указом также утверждаются директивы делегации (прилагаются тайно).