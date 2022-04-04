Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ во главе с Арахамией

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, которую возглавил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В состав делегации вошли также министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Кроме того, в качестве экспертов делегации в ее состав включены юрист-международник Александр Малиновский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр Чалый.

Членами делегации (по согласию) утверждены народные депутаты Украины Андрей Костин (фракция "Слуга народа"), Дмитрий Лубинец (группа "За будущее") и Рустем Умеров (фракция "Голос").

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Менять состав делегации уполномочен ее руководитель по согласованию с министром иностранных дел Украины. Глава делегации также может привлекать к обеспечению работы работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с руководителями), научных советников и экспертов.

Указом также утверждаются директивы делегации (прилагаются тайно).