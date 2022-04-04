"Цензор.НЕТ" нуждается в вашей поддержке

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Валюта: EUR

Purpose of payment: non-repayable financial assistance

Beneficiary:

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "FREE INFORMATION AGENCY" (Free Information Agency NGO)

Address: 3 Naberezhno-Luhova street, Kyiv, 04071, Ukraine

Identification code: 39490649
IBAN UA773004650000026001301720407

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Bank Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" (JSC "OSCHADBANK")

City Kyiv, Ukraine

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(with foreign banks)

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Frankfurt am Main

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DEUTDEFF

COMMERZBANK AG,

Frankfurt am Main

EUR

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COBADEFF

BAYERISCHE LANDESBANK, Munich

EUR

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IBAN: DE11700500000001170030

BYLADEMM

AUSTRIA

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna

EUR

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RZBAATWW

GREAT

BRITAIN

CITIBANK N.A., London

EUR

10471062

CITIGB2L

SWITZERLAND

CREDIT SUISSE AG, Zurich

EUR

CH7504835144521084002

CRESCHZZ80A

ITALY

UNICREDIT SPA, Milan

EUR

00995/00000000004252

UNCRITMM



Валюта: USD

Purpose of payment: non-repayable financial assistance

Beneficiary:

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "FREE INFORMATION AGENCY" (Free Information Agency NGO)

Address: 3 Naberezhno-Luhova street, Kyiv, 04071, Ukraine

Identification code: 39490649
IBAN UA823004650000026002300720407

Beneficiary’s Bank:

Bank Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" (JSC "OSCHADBANK")

City Kyiv, Ukraine

Swift code COSBUAUK

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LIST of "NOSTRO" ACCOUNTS

(with foreign banks)

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BANK

CUR

ACCOUNT NUMBER

SWIFT

GERMANY

COMMERZBANK AG,

Frankfurt am Main

USD

4008865941/00

COBADEFF

AUSTRIA

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna

USD

70-55.073.621

RZBAATWW

USA

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,

New York

USD

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BKTRUS33

CITIBANK N.A., New York

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36128911

CITIUS33

JPMORGAN CHASE BANK,

New York

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CHASUS33

THE BANK OF NEW YORK MELLON, New York

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IRVTUS3N
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  • Tatyana Ratushnyak
    Підтримала, бо кожен день читаю.
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    Підтримав, дякую за об'єктивну інформацію
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    ЧИТАЯ КОМЕНТИ БАЧУ, ЩО ЗЕ-****** І П'ЯТА КОЛОНА ПРОТИ, ТРИМАЙТЕСЬ..
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