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Россия проводит геноцид в Украине, потому что уверена, что Европа не ответит, - Зеленский

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Россия проводит геноцид в Украине, потому что уверена, что Европа не ответит, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты совершают геноцид на территории Украины.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте Румынии, передает Цензор.НЕТ.

"Почему в России открыто призывают к геноциду и почему возможны такие преступления оккупантов, которые все, весь мир увидели в Буче, – это уверенность российских топ-чиновников, что европейские лидеры не смогут, что они будут слабыми. Что Европе не хватит лидерства. И что европейские народы не способны защищать ценности, объединившие континент", - отметил глава государства.

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Топ комментарии

  • Олександр Полесов
    так ты же хочешь кацапов сделать гарантами нашей безопасности, или подоляки-арахамии не так говорят?
  • Палєо Мустьє
    Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до політиків

    "Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на кшталт противник нібито без проблем узяв те чи інше місто або що нібито готується зрада країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогові, якого називали другою армією у світі, зупинили супротивника на всіх напрямках і завдали йому таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити, про це знають усі українці, весь світ. Я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен має займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Не заважаєте нам».
  • SerjUA
    Арахамія "парешает"....
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