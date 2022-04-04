Россия проводит геноцид в Украине, потому что уверена, что Европа не ответит, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты совершают геноцид на территории Украины.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте Румынии, передает Цензор.НЕТ.

"Почему в России открыто призывают к геноциду и почему возможны такие преступления оккупантов, которые все, весь мир увидели в Буче, – это уверенность российских топ-чиновников, что европейские лидеры не смогут, что они будут слабыми. Что Европе не хватит лидерства. И что европейские народы не способны защищать ценности, объединившие континент", - отметил глава государства.

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