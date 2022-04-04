Потери России в войне сопоставимы с размерами армий некоторых стран. ІНФОГРАФІКА

Потери армии РФ в результате вторжения в Украину сопоставимы с размерами некоторых армий других стран.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2022 года оцениваются в 18 300 человек. Для сравнения, армия Ирландии насчитывает 12,7 тыс. человек, Словакии – 13 тыс., Словении – 14 тыс., Кипра – 16 тыс., Кыргызстана – 22 тыс., Грузии – 25 тыс. человек.

С начала вторжения Россия потеряла в Украине 647 танков. Для сравнения, у Великобритании – 227 танков, Италии – 200 танков, в Казахстане – 310, Испании – 327, во Франции – 406, Беларуси – 601, в Польше – 880 танков.

Также ВСУ сбили 147 боевых самолетов российских оккупантов. Для сравнения: в Беларуси насчитывается 105 боевых самолетов, в Польше – 112, в Казахстане – 120, в Великобритании – 142, в Испании – 150, Италии – 200, во Франции – 266.