Ученые РФ рискуют лишиться доступа к 97% мировой научной информации

Россию ждет научно-информационная блокада, вследствие которой местные ученые могут потерять доступ к 97% научной информации.

Об этом в своем Telegram отмечает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские ученые могут потерять доступ к 97% научной информации. РФ ждет научно-информационная блокада. На территории России скоро будет прекращен легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативным базам данных Web of Science и Scopus", - говорится в сообщении.

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