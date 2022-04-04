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Ученые РФ рискуют лишиться доступа к 97% мировой научной информации

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Ученые РФ рискуют лишиться доступа к 97% мировой научной информации
Россию ждет научно-информационная блокада, вследствие которой местные ученые могут потерять доступ к 97% научной информации.

Об этом в своем Telegram отмечает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские ученые могут потерять доступ к 97% научной информации. РФ ждет научно-информационная блокада. На территории России скоро будет прекращен легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативным базам данных Web of Science и Scopus", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Петро Воля
    Нехай шаманять з бубном!
  • Peter Nikolsky
    А чем их "учёные" в среднем отличаются от остальных рфашистов и почему им должны делаться исключения?

    У друга неватнувшийся экс-коллега в Казанском универе работает - он в ****, пишет, что 80% профессуры и преподов офашистились и zигуют.
  • Елена Корнейчук c0dc6967
    Роzzийские ученые... Это о чем? Нет в раисии ученых. Одни твари КГБшные
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