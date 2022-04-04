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Резников в разговоре с главой Пентагона Остином: "Россия-убийца должна быть остановлена"

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Глава Минобороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с другом Украины, министром обороны Ллойдом Дж. Остином III войну РФ против Украины, ужасные военные преступления, которые совершает РФ. Это нельзя допускать, и россия-убийца должна быть остановлена", - подчеркнул он.

По словам Резникова, будущий пакет помощи в сфере безопасности увеличит возможности украинской армии для борьбы с агрессором.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Когда Штаты и Британия предупреждали, что устроит Куйло в Украине и карты возможных боевых действий показывали (на 80% они оказались правильными) у одной гоп-компании из боевого цирка эти прогнозы вызывали дружный ржон и желание побольше спереть на асфальте и под ним тоже. А сейчас они от Штатов требуют того, что те им сами предлагали, только их никто тогда слышать не хотел.
  • YU ST
  • Перехватчик
    - Ну как, Киев взял?

    - Нет.

    - Тогда, наверное, Харьков?

    - Нет.

    - А что взял?

    - Ноутбук, мясорубку, миксер, кроссовки и две пары трусов. Почти новые, между прочим!

    - Ах ты мой герой!
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