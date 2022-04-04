Резников в разговоре с главой Пентагона Остином: "Россия-убийца должна быть остановлена"

Глава Минобороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с другом Украины, министром обороны Ллойдом Дж. Остином III войну РФ против Украины, ужасные военные преступления, которые совершает РФ. Это нельзя допускать, и россия-убийца должна быть остановлена", - подчеркнул он.

По словам Резникова, будущий пакет помощи в сфере безопасности увеличит возможности украинской армии для борьбы с агрессором.

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