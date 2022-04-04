За зверства в Украине будут отвечать все, кто их совершал и отдавал приказы, - заявление Госдепа США
С таким заявлением выступил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все ответственные за эти зверства, а также те, кто отдает им приказы, должны быть привлечены к ответственности. Их действия не смогут и не останутся безнаказанными", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.
Он подчеркнул, что США помогают отслеживать и документировать факты зверств. Эта информация направляется соответствующим международным учреждениям, уполномоченным вести расследование и устанавливать вину.
Кроме того, Прайс сообщил, что Соединенные Штаты поддержали инициативу Офиса Генпрокурора Украины о создании международной следственной группы по расследованию военных преступлений РФ.
Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на Россию и вместе с союзниками и партнерами готовят введение новых санкций. Кроме того, по его словам, предпринимаются "быстрые и решительные" шаги, обеспечивающие Украину большим количеством оборонительного оружия.
"Мы делаем все, что можем в координации с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить давление на Путина, укрепить позиции Украины на поле боя, а также за столом переговоров, чтобы положить конец ужасам этой войны, и чтобы свободная и демократическая Украина могла восстановиться и стать сильнее, чем раньше", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.