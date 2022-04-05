Всем скабеевым, вечерним мудозвонам и фронтовым лжецам следует понимать, что финал их жизни будет за решеткой, - Зеленский

Финал жизни всех прокремлевских пропагандистов будет за решеткой. В лучшем случае.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Российским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться только одно: наработать на приговор будущего трибунала, который будет подобен приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника "Дер Штюрмер". Он был казнен за антисемитскую пропаганду.

В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае", - подчеркнул президент.

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