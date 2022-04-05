Новости • Война

Всем скабеевым, вечерним мудозвонам и фронтовым лжецам следует понимать, что финал их жизни будет за решеткой, - Зеленский

11 87561
Всем скабеевым, вечерним мудозвонам и фронтовым лжецам следует понимать, что финал их жизни будет за решеткой, - Зеленский
Финал жизни всех прокремлевских пропагандистов будет за решеткой. В лучшем случае.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Российским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться только одно: наработать на приговор будущего трибунала, который будет подобен приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника "Дер Штюрмер". Он был казнен за антисемитскую пропаганду.

В наше время уже не казнят. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае", - подчеркнул президент.

Также смотрите: "Смотри, мразь, что ты натворил за 20 лет своей пропаганды", - Геращенко обратился к Соловьеву. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • SerjUA
    "Всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам та фронтовим брехунам..." і тим, хто шукає гарантії у рашки...
  • Радость
    Я очень гуманный человек, но не сегодня, так что и вместе с их семьями должно быть тоже что и с ними, за эти деньги они все кормились!
  • Николай К
    Ну хватит эту чушь уже нести. Если ты договорился уже там за нашими спинами с касабами, то висеть тебе на сосне. Если будеешь с нами до победы, то дальше будет видно. Будем разбираться, почему проиграли первый период войны, почему захватили у нас так много территории.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости