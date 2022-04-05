Javelin, Stinger, беспилотные летательные аппараты, - в Пентагоне рассказали о новых пакетах помощи Украине
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.
По его словам, еще одна помощь безопасности прибудет в Украину "в течение следующих 24 часов".
"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.
Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов.
Кирби добавляет, что эта техника поступит не из американских запасов – ее придется покупать у подрядчиков.
"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это не означает дефицита, который мог бы повлиять на готовность США",- резюмирует он.