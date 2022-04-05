Javelin, Stinger, беспилотные летательные аппараты, - в Пентагоне рассказали о новых пакетах помощи Украине

Только за прошедшие выходные в Украину прибыла военная помощь США стоимостью $800 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, еще одна помощь безопасности прибудет в Украину "в течение следующих 24 часов".

"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.

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Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов.

Кирби добавляет, что эта техника поступит не из американских запасов – ее придется покупать у подрядчиков.

"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это не означает дефицита, который мог бы повлиять на готовность США",- резюмирует он.