Белый дом о зверствах РФ в Буче: "Это было частью плана"
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Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Белый дом предупреждал, что Россия будет устраивать террор и убивать гражданское население.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопрос о том, могли ли убийства в Буче совершаться по приказу Путина, он указал, что еще до вторжения Вашингтон предупреждал, что Россия намерена "в этой войне убивать диссидентов" и "навязывать господство террора на оккупированных территориях в Украине".
"Поэтому нет, мы не считаем, что это случайность. Мы считаем, что это было частью плана", - подчеркнул Салливан.