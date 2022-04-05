Белый дом о зверствах РФ в Буче: "Это было частью плана"

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Белый дом предупреждал, что Россия будет устраивать террор и убивать гражданское население.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос о том, могли ли убийства в Буче совершаться по приказу Путина, он указал, что еще до вторжения Вашингтон предупреждал, что Россия намерена "в этой войне убивать диссидентов" и "навязывать господство террора на оккупированных территориях в Украине".

"Поэтому нет, мы не считаем, что это случайность. Мы считаем, что это было частью плана", - подчеркнул Салливан.

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