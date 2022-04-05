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Белый дом о зверствах РФ в Буче: "Это было частью плана"

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Белый дом о зверствах РФ в Буче: "Это было частью плана"
Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Белый дом предупреждал, что Россия будет устраивать террор и убивать гражданское население.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос о том, могли ли убийства в Буче совершаться по приказу Путина, он  указал, что еще до вторжения Вашингтон предупреждал, что Россия намерена "в этой войне убивать диссидентов" и "навязывать господство террора на оккупированных территориях в Украине".

"Поэтому нет, мы не считаем, что это случайность. Мы считаем, что это было частью плана", - подчеркнул Салливан.

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Топ комментарии

  • metal35
    зебил? зеЛеного чмыря за 4 месяца до войны говорили.что будет война!а он свой быдло-электорат к шашлыкам готовил!
    как раз таки из-за бездействия упыря зеЛи Бучу и другие городоа киев-области и захватили как и Херсон и тд
  • Myko
    Джон Сміт

    глава ЦРУ ще в січні таємно відвідав Зеленського і передав йому детальні дані про напрямки удару на Київ. Розвідка США не тільки вскрила в загальних обрисах російський план, американці виявилися праві навіть в деталях: "Глава ЦРУ попередив, що російські війська планують захопити аеропорт Антонов у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ." - Wall Street Journal.

    Але Зеленський ці дані проігнорував.

    На нас працювала вся розвідка США. З усіма супутниками, агентурою в Москві, з аналітичними відділами і суперкомп'ютерами. Так щастить раз у житті.
    Натомість в нас був Арахамія з розповідями, що CNN i WSJ - гірші за Скабєєву, і Зеленський - про шашлики, бо в нас "теж є розвідка".

    От тільки Буданов за своїм рівнем ніякий не глава розвідки. Він не пройшов всі необхідні кар'єрні щаблі для такої посади. Точно, як і Хомчак перескочив купу сходинок до НГШ. Голова розвідки це не героїчний спецпризначенець, він має вміти мислити стратегічно, а головне - незалежно. Замість цього Буданов ходив на мотузочці по зелених шоу на каналі Коломойського і заперечував дані США. Тупо як ЛОМ подоляка відпрацьовував темники Банкової про "погану опозицію", яку "Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт""(с).

    Як бачимо, ніякі протести РФ не розпалила, а просто в тупу поперла на Гостомель з Білорусі. Як і казали американці.

    Сам же Буданов на своїх картах удар з Білорусі на Київ проспав. Цей напрямок в його прогнозах був відсутній, а тому був відсутній в планах оборони.

    Скажу більше. Ми маємо очевидне агентурне проникнення на рівень голови ГУР. Буданов жив в одному домі з громаданином РФ, ФСБшним Гогілашвілі, а Зеленський цьому не протидіяв, бо Гогілашвілі - його дружбан, і навіть попри скандал і викриття Буданов продовжував розповідати, що Гогілашвілі йому друг. Асолютно не дивує, що він і зараз продовжує постити свої казки в фб про "замах на путіна".

    Якби ми просто повірили главі ЦРУ і розмістили під Гостомелем хоча б до важкого механізованого батальону, російський десант легкої піхоти ми розчавили б за 1 годину. Якби Гостомель прикрили хоча б 20 одиницями ПЗРК, а не так, що НГУшники збивали російські вертольоти з чого попало (і то збили 3 вертушки), з 30 вертольотів ми б мінімум третину пустили на дно Дніпра. А залишки були б деморалізовані і був би полон сотень російських десантників.

    Замість цього влада інфантильно заперечувала бабайку.

    Не американські ЗМІ були гірші за скабєєву. Ні. Наташа мосєйчук була гірша за Скабєєву. Це ЗМІ Коломойського вели проти нас інформаційну війну, щоб пиляти бабос на дорогах до останнього дня перед вторгненням, і розповідали, що американці руйнують нашу економіку.

    Тих нещасних в Бучі, Ірпіні, Гостомелі розстрілював звісно не Зеленський. Цих мирних людей вбило звірьйо за наказом їхнього утирка гітлера. Але це Зеленський проігнорував дані розвідки США. Якби ми просто розгорнули рубежі на північ Київа, ці люди могли б жити. А так, єдиним, хто подумав про напрям Прип'ять-Гостомель, виявився опльований Пашинський, який взагалі ніхто в нинішній системі влади.

    Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Херсон - повністю на совісті Зеленського.

    Дай Бог нам, щоб ми хоча б колись змогли віддячити американцям і британцям. Ці люди за океаном зберегли нам тисячі життів. Але ми могли б зберегти ще більше, якби не Єрмак із Зеленським.
  • Uzer Uzer
    Поедь, расскажи это Бучанцам.
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