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Новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев и дольше, - Белый дом

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Новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев и дольше, - Белый дом
Россия меняет планы по Украине и готовится к новой фазе войны. Она может занять несколько месяцев и дольше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан на брифинге.

Салливан отметил, что сейчас Россия сосредотачивает силы для попыток атаковать украинские войска в Донецкой и Луганской областях. Вероятно, захватчики будут продолжать блокировать Николаев и наступление на Харьков.

По словам чиновника, войска РФ передислоцируются с севера Украины в Донбасс. Вероятно, оккупанты развернут там дополнительные батальонные тактические группы из десятков тысяч солдат.

В США прогнозируют, что Россия сосредоточится на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    хорошо, что об этом говорит Белый дом, а не диванный ыхспэрд арестович... оно так задолбало своими прогнозами, что хочется пожелать ему заболеть профузной дизентерией...
  • Олександр Иванов
    Представники американського політикуму ніколи не надавали таких прогнозів, якщо я помиляюсь то надайте посилання, яке може підтвердити Ваші фантазії. Можливо європейські експерти оцінюючи військовий потенціал України та московії і могли дійти такого висновку. І я вважаю їх висновок абсолютно виправданий, бо вони порівнюють військовий потенціал, а не фантазують про можливий перебіг бойових дій. Прогнозування перебігу бойових дій річ невдячна та мало змістовна і дуже залежить від людей, яких в повсякденному житті навіть не помічають. Саме потенціал московії дозволяв досягти успіху і він не був реалізований не завдяки керівництву держави України, а завдяки простим українцям, які змогли використати 1 шанс із мільйонів та врятувати свою країну від загибелі.
  • Olexa Pluzh
    Як тільки совість дозволяє гнати пургу на союзників, які майже насильно впихували нам зброю, попри заяви вождів країни про відсутність небезпеки?
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