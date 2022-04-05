Конгрессмены США требуют предоставить Украине истребители и противокорабельные ракеты

Более 30 конгрессменов требуют от администрации Байдена увеличить поставки оружия для ВСУ, в том числе включить ракеты класса "земля – воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее письмо находится в распоряжении CNN.

Запрос законодателей также включает ракеты Javelin, запасы которых в Украине заканчиваются, а также беспилотники большой дальности действия, чтобы Украина могла "лучше прерывать российские линии поставок и противостоять российскому окружению", в частности во время боев на Донбассе.

"Мы признаем, что США и союзники уже оказали существенную военную помощь в ответ на российское вторжение, в том числе часть с 13,6 миллиарда долларов. Однако украинцам понятно, что нужно сделать больше, чтобы выиграть эту войну", - говорится в тексте обращения .

Конгрессмены обращают внимание, что Украине не хватает истребителей: "В Украине более чем достаточно пилотов, обученных управлять дополнительными самолетами, если они будут предоставлены".

"Истребители также позволили бы украинским силам обеспечить более адекватную защиту районов, таких как Харьков и Мариуполь, где в результате российских атак произошли многочисленные жертвы гражданского населения", - указывают авторы письма.

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