Эра потепления после окончания холодной войны завершилась, - Блинкен

Эра, продолжавшаяся по окончании холодной войны, завершилась.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Настойчивый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который долгое время является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась...

Россия совершила вторжение в соседнюю страну… Она вернулась к почти тоталитарным репрессиям внутри страны. Она даже угрожает использовать ядерное оружие", – отметил Блинкен.

Блинкен воздержался от характеристик нынешней эры, которая, по его мнению, пришла на смену потеплению, которым характеризовался период после развала Советского Союза.

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