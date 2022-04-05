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Выведенная с севера Украины армия РФ нуждается в значительном переоснащении, - разведка Британии

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Выведенная с севера Украины армия РФ нуждается в значительном переоснащении, - разведка Британии
Выведенные с севера Украины для передислокации на восток российские войска нуждаются в значительном переоснащении и модернизации, прежде чем снова вступать в бои с ВСУ.

Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Военные констатируют, что украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, прервав цепь снабжения и заставив российских оккупантов отступить из районов  под Черниговом и к северу от Киева.

"Вялые" боевые действия, вероятно, продолжатся на некоторых направлениях в захваченных россиянами районах, однако на этой неделе они значительно ослабеют из-за вывода российских войск.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
  • Юрій Вінгорськи
    сумніваюсь я в тому що ті орки, підрозділи яких получили крерпких кіздюлей
    знову поїдуть в Україну. хто десь відсидівся і не бачив бойових дій, трупів орків і розбитої техніки,
    може й поїде. але сарафанне радіо робить свою справу.
    родичі здохлих і зкалічених орків вже піднімають шум.
    от як би ще відключили свіфт на 100% щоб з голоду дохли, булоб краще
  • Ksenia VB
    Арестовищ казав, що вони оточені.
    То як вони вийшли?
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