Шабунин об отключении вещания "Прямого", "Еспресо" и "5 канала": "Именно так начиналась путинская цензура в медиа"
Об этом заявил глава ГПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Отключение из цифроговой вещания 5, Прямого и Еспресо – это прямо очень плохое решение Банковой. Именно так начиналась путинская цензура в медиа.
Нельзя унижать Украину такими решениями. Очень хочу верить, что Зеленский этого решения не санкционировал и это самодеятельность Ермака и ко.
Особенно плохо это решение выглядит на фоне, например, того, что правоохранительной системой Украины продолжает рулить российский черт Татаров.
Татаров, который дал сбежать Медведчуку и Портнову, а также сынуле призывного возраста последнего (свалил 28.03).
Татаров, который от имени ОП пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха дерипаски (конкретно – НГЗ и Авали).
И это еще далеко не все, что делает мразота Ермака прямо сейчас – во время войны.
5 канал, Прямий и Еспресо должны быть возвращены в эфир немедленно. Украина – не россия.
А теперь расскажите мне, какой я давний и известный порохобот", - заявил он.