В Украине сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров, - Верещук

Во вторник, 5 апреля, для эвакуации мирного населения будут работать семь гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня будет работать семь гуманитарных коридоров. Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте. Несмотря на обещания своего руководства, оккупационные войска никому не дают проехать в блокадный город. Последний пример – это блокирование делегации Международного комитета Красного Креста в городе Мангуш. После переговоров ночью их освободили и отправили в сторону Запорожья", - сказала Верещук.

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По ее словам, из Бердянска в Запорожье также можно будет выехать на собственном транспорте. Из Мангуша в Бердянск следуют семь автобусов в сопровождении Международного комитета Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье. Кроме того, на блокпосте в Васильевке ждут разрешения на проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из города Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.

Будет возможность уехать из Токмака в Запорожье. Из Запорожья до 10.00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.

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