Оккупанты пытаются создать "народную милицию" в Мелитополе, - Запорожская ОГА

Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, обстреливает мирные села и городки в Пологовском районе Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Запорожской обладминистрации в фейсбуке во вторник.

"Гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов оккупанты обстреливают почти ежедневно. Разрушены многие дома, магазины и другие здания", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в Школе искусств села Инженерное Пологовского района. В результате обстрела российскими оккупантами вспыхнул чердак учереждения.

"Поступила информация о том, что мужчинам временно оккупированного Мелитополя посылают фейковые повестки на службу оккупантам в так называемой "народной милиции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, российские военные пытаются подключить российский интернет в городе.

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"Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в учереждение. Интересно, что в помещении больницы остались ранены российские военные", - отмечается в сообщении.

По информации из штаба Сил обороны Украины по состоянию на вечер 4 апреля и утро 5 апреля 2022 года подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 24 оккупанта, 6 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, 5 военнослужащих России ранили.

"Кроме того, захвачена одна боевая бронированная машина, уничтожена станция спутниковой связи и вражеский состав боеприпасов вблизи населенного пункта Старомлыновка", - отмечается в сообщении.