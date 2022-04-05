Ситуация в регионах: сильные взрывы на Херсонщине, на Донетчине войска РФ ведут интенсивные обстрелы из "Градов" и артиллерии, на Ривненщине ПВО сбила две вражеские цели, - отчеты ОВА

На Донетчине российские захватчики продолжают интенсивные обстрелы Авдеевки, Нью-Йорка, Марьинки из "Градов", танков, ствольной артиллерии.

Об этом говорится в сводке областных военных администраций о ситуации в регионах Украины на 8:00, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На Донетчине многочисленные повреждения частных домов, повреждения промышленной инфраструктуры. Сегодня около 3 ночи в Краматорске произошел "прилет тяжелого объекта", детали выясняются. Объемы разрушений и данные о раненых и погибших устанавливаются.

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На Черниговщине ночью несколько раз объявляли воздушные тревоги, обстрелов и разрушений не было. Продолжаются поставки гуманитарной помощи в населенные пункты Черниговской области, освобожденные от врага. Заработало сообщение с Киевом.

На Киевщине ночь прошла относительно спокойно, силы обороны продолжают зачистку территории и разминирование на освобожденных территориях.

На Днепропетровщине звучали несколько воздушных тревог. Ночью украинское ПВО сбило две ракеты. Осколки вызвали возгорание в одном из сел Синельниковского района. Никто не пострадал. По состоянию на утро ситуация в области спокойная.

На Херсонщине постоянные взрывы. Около 5 утра раздавались сильные взрывы, информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется. Большинство населенных пунктов Херсонщины остаются в тяжелом состоянии вследствие действий врага, отсутствия лекарств и продуктов, в некоторых районах — водоснабжения и связи. В сотрудничестве с Днепропетровской областью возобновляется жизнедеятельность населенных пунктов на севере Херсонщины, территории которых освобождены от российских войск.

Вследствие вчерашнего вражеского обстрела кассетными бомбами Николаева 10 человек погибли, среди них один ребенок, 61 человек ранен. Ночью на территории Николаевской области звучали воздушные тревоги. Спасательные работы в здании ОГА завершены (36 человек погибли, 33 ранены).

Ночью российские войска хаотично обстреливали жилые районы Харькова. За минувшие сутки враг обстрелял Дергачи, Барвенково, Чугуев. В Чугуеве два человека погибли. Эвакуацию населения проводят в Барвенково и Лозовой. Бои ведутся в Изюмском направлении.

На Луганщине россияне не прекращают попыток захватить Рубежное и Попасную. Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться спасатели и врачи скорой помощи. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах. Собрать информацию о пострадавших вследствие боевых действий пока невозможно.

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На Ривненщине ночью силами ПВО были сбиты две вражеские цели.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Житомирской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.