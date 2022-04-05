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ЕС уже завтра может принять новый пакет санкций против РФ, – госсекретарь МИД Франции Бон

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ЕС уже завтра может принять новый пакет санкций против РФ, – госсекретарь МИД Франции Бон
В Министерстве иностранных дел Франции назвали дату согласования новых санкций ЕС против России. Это может произойти уже завтра, 6 апреля

Об этом заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире радио RFI, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Европейский Союз, скорее всего, примет новый пакет санкций против России после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими военными. Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра", - сказал он.

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  • YU ST
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    Условия на которых Украине можно принять капитуляцию❗❗❗

    1) Украинский как единственный государственный в роиси.
    2) Полное разрружение как немцы после 2-й мировой.
    3. День рождения Степан Андреевич Бандера 1 января гос. праздник.
    4. Выплата репараций.

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  • Paul Foxen
    *только лутше стало, Скален то поднялися* щас Эвропа с голоду помрёт без росисюшки, щас как запретит Щи и репу пареную поставлять и всё кабзда
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