Почти 80% украинских беженцев планируют вернуться в Украину после войны, - опрос Центра Разумкова

79% опрошенных украинских беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны, 10% – не планируют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные социологической службой Центра Разумкова на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"79% опрошенных планируют вернуться в Украину после окончания войны, 10% - не планируют, 11% - затрудняются с ответом", - говорится в сообщении.

В то же время 89% опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, только 1% дают отрицательный ответ (10% затрудняются с ответом).

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Подавляющее большинство беженцев — женщины (83%) соответственно мужчины составляют 17% среди опрошенных. По возрасту наибольшую группу респондентов составляют люди от 30 до 39 лет (37%), 26% - те, кому от 40 до 49 лет, 19% - люди от 16 до 29 лет, 11% - возрастом 60 и более лет, 8 % – те, кому от 50 до 59 лет.

76% респондентов – люди с высшим или незаконченным высшим образованием, 18% – со средним специальным образованием, и только 6% – с общим средним образованием.

Наиболее представленными среди опрошенных социальными группами являются высококвалифицированные специалисты (26%), предприниматели (20%) и квалифицированные рабочие (17%).

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Более половины выезжающих за границу в связи с военными действиями — жители Востока и Юга страны (51,5%), больше всего среди восточных областей представлена Харьковская — 19%, 45% — жители центральных областей (в том числе 31% - жители Киева и Киевской области), и только 4% - жители западных областей.