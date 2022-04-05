Младший сержант Назар Небожинский в бою подбил три вражеских "брони" и ценой собственной жизни спас 20 воинов. ВИДЕО
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Младший сержант из Ривного Назар Небожинский ценой своей жизни спас 20 воинов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на rivnepost.
Как отмечается, произошло это на Черниговщине, когда украинские военнослужащие освобождали от российских захватчиков одно из сел.
Назар Небожинский подбил три вражеских "брони", однако последняя пушка успела сработать и смертельно его ранила.
Побратим наводчика рассказал: "За нашей БМП было 20 человек. Если бы он не сделал, что сделал, нас бы просто всех двадцатерых разорвало на куски. Небожинский Назар — настоящий герой. Он нас спас ценой своей жизни".