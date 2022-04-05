Зеленский о переговорах после разоблачения зверств рашистов в Буче: Хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская сторона должна продолжать мирные переговоры с Россией, невзирая на военные преступления в Буче. Поскольку отказ от переговоров является неприемлемым вариантом.

Об этом Зеленский заявил в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров, вопрос в том, насколько крепким ты будешь за столом переговоров… На сегодня сказать: давайте не будем ни о чем говорить - самая легкая позиция… Самое сложное - это говорить о том, что они сделали (имеется в виду военные преступления в Буче. - Ред.), признать их врагом, знать, что это конкретно война России против Украины… Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все. И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться", - отметил Зеленский.

По его словам, может произойти так, что никакой встречи так не будет.

Читайте также: Ждем полноценного формального ответа РФ, - Кулеба о переговорах с Москвой